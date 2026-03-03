Реклама

21:28, 3 марта 2026Экономика

В Нижегородском кремле обрушилась часть деревянной кровли

В Нижегородском кремле обрушилась часть деревянной кровли, проход закрыли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Нижегородском кремле обрушилась часть деревянной кровли прясла в районе Кладовой башни, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Прясло — это участок стены между двумя соседними башнями. В течение 15 минут участок земли и пешеходную зону закрыли для посетителей. Пострадавших нет.

«В целях обеспечения безопасности посетителей движение по боевому ходу кремля было временно приостановлено», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в Нижегородском кремле ведутся аварийные работы, для туристов стена откроется к 6 марта, а полностью комплекс работ завершится к концу мая.

Ранее сообщалось, что в селе Черная Речка под Хабаровском глыбы льда обрушились и сломали трубы, подающие отопление.

