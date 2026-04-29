В Госдуме предложили способ борьбы с треш-стримерами

Депутат Свинцов заявил, что соцсети должны блокировать страницы треш-стримеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил способ борьбы с треш-стримерами. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что социальные сети должны сами блокировать страницы авторов экстремального контента. Такой подход он счел наиболее реалистичным.

Он обратил внимание на то, что зачастую треш-стримеры ведут свои трансляции в соцсетях исключительно ради заработка, и если блокировать их страницы сразу после первого стрима, они перестанут снимать экстремальный контент.

«Просто сама суть этого мероприятия пропадает. (...) Если их страница блокируется, у них нет подписчиков, нет доходов, то все это просто превращается в такую бесполезную задачу», — заключил замглавы комитета Госдумы.

Треш-стримы — особый вид прямой трансляции в интернете, во время которой блогер или его жертва совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Так, например, во время таких стримов блогеры могут истязать себя или другого человека, употреблять запрещенные вещества или выполнять другие жестокие манипуляции по заказу зрителей.

Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино, как это делают Mellstroy (Андрей Бурим) и VJLink (Кирилл Зырянов). Других спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», в котором участники совершают унизительные действия. Депутаты в беседе с «Лентой.ру» назвали неприемлемым спонсирование треш-стримеров со стороны легального бизнеса.