08:50, 29 апреля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В Госдуме предложили способ борьбы с треш-стримерами

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил способ борьбы с треш-стримерами. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что социальные сети должны сами блокировать страницы авторов экстремального контента. Такой подход он счел наиболее реалистичным.

Он обратил внимание на то, что зачастую треш-стримеры ведут свои трансляции в соцсетях исключительно ради заработка, и если блокировать их страницы сразу после первого стрима, они перестанут снимать экстремальный контент.

«Просто сама суть этого мероприятия пропадает. (...) Если их страница блокируется, у них нет подписчиков, нет доходов, то все это просто превращается в такую бесполезную задачу», — заключил замглавы комитета Госдумы.

Материалы по теме:
Пошлые песни и пуки на камеру. Как Игорь Вихорьков стал героем интернета и почему у него столько фанатов?
Пошлые песни и пуки на камеру. Как Игорь Вихорьков стал героем интернета и почему у него столько фанатов?
26 февраля 2025
Кто такой блогер Mellstroy? Как прославился треш-стример и почему его объявили в розыск
Кто такой блогер Mellstroy?Как прославился треш-стример и почему его объявили в розыск
25 февраля 2025

Треш-стримы — особый вид прямой трансляции в интернете, во время которой блогер или его жертва совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Так, например, во время таких стримов блогеры могут истязать себя или другого человека, употреблять запрещенные вещества или выполнять другие жестокие манипуляции по заказу зрителей.

Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино, как это делают Mellstroy (Андрей Бурим) и VJLink (Кирилл Зырянов). Других спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», в котором участники совершают унизительные действия. Депутаты в беседе с «Лентой.ру» назвали неприемлемым спонсирование треш-стримеров со стороны легального бизнеса.

