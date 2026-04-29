22:25, 29 апреля 2026

США спрогнозировали потерю огневой мощи из-за авианосца

WP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни уйдет с Ближнего Востока в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Американский авианосец Gerald R. Ford в ближайшие дни уйдет с Ближнего Востока в США, пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, судно нуждается в ремонте. В результате это приведет к «значительной потере огневой мощи» США на фоне застоя в переговорах с Ираном.

Ранее сообщалось, что впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца. Отмечалось, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77), а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.

