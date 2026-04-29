Ссора в российской семье привела к расправе над женой

В Немане россиянин до смерти избил жену

В Калининградской области 50-летнего жителя города Неман приговорили к девяти годам колонии за расправу над женой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 июля 2025 года в семье между осужденным и его супругой произошла ссора на бытовой почве. Ситуацию усугубило предшествовавшее скандалу употребление мужчиной спиртного. Впавший в ярость хозяин нанес женщине не менее шести ударов кулаком. Полученные в результате избиения травмы оказались несовместимыми с жизнью.

