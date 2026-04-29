Инструктор ВСУ оборудовал братскую могилу для мобилизованных на полигоне

Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовал братскую могилу для мобилизованных прямо на полигоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Одним из главных военных преступников в составе 225-го отдельного штурмового полка является некий приближенный комполка Ширяева с позывным Апрель», — рассказали представитель силовых структур.

По его словам, он отвечает за организацию пыток насильно мобилизованных украинцев и создание братского захоронения на полигоне. Сообщается, что там закапывают отказников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм является одной из визитных карточек Киева. По ее словам, речь идет об ударе по инфраструктуре, связанной с энергетикой.