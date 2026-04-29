Захарова: Энергетический терроризм является одной из визитных карточек Киева

Энергетический терроризм является одной из визитных карточек Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга от 29 апреля, передает ТАСС.

«Энергетический терроризм — это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», — подчеркнула дипломат.

В начале апреля Мария Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Она обозначила это «терроризмом чистой воды».