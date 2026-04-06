В МИД высказались об атаке ВСУ на объекты КТК

Захарова назвала терроризмом атаку ВСУ на объекты КТК

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) — это «терроризм чистой воды». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», — подчеркнула она.

Дипломат уточнила, что украинские власти знают, как действуют террористы и делают точно так же.

В понедельник, 6 апреля, Минобороны России сообщило, что объекты КТК попали под удар во время атаки ВСУ на Новороссийск. Отмечается, что повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.