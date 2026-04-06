Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Захарова назвала терроризмом атаку ВСУ на объекты КТК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) — это «терроризм чистой воды». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», — подчеркнула она.

Дипломат уточнила, что украинские власти знают, как действуют террористы и делают точно так же.

В понедельник, 6 апреля, Минобороны России сообщило, что объекты КТК попали под удар во время атаки ВСУ на Новороссийск. Отмечается, что повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    В МИД высказались об атаке ВСУ на объекты КТК

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok