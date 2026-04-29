14:08, 29 апреля 2026

Свадебное платье звезды «Дома-2» подняли на смех в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mayyadonz

Свадебный наряд звезды «Дома-2» Майи Донцовой подняли на смех в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя блогерша вышла замуж за актера Дана Подлецкого. Она предстала на размещенных кадрах во время регистрации брака в загсе. Девушка выбрала для торжества красное корсетное мини-платье, поверх которого надела платье из прозрачной клеенки. Также она дополнила образ красной фатой, перчатками, чулками и туфлями.

Подписчики высказались об одежде в комментариях. «В загсе оборжались, наверное, все», «Вы столько всего интересного смотрели из платьев и решили расписаться в пакете с чулками?», «Платье из пакетов?», «Нашла на кухне пакет с пакетами», «В принципе у меня под мойкой и на свадьбу, и на выпускной, и всю семью одеть хватит», «Костюм гемоглобина», «Ужасно», «Свадьбы превращают в клоунаду», — заявили юзеры.

Ранее в апреле россиянка примерила дешевое свадебное платье с AliExpress со словами «я облажалась».

