Сжегший российский танк мужчина выслушал приговор

16:45, 29 апреля 2026Силовые структуры

В Херсонской области осудили мужчину за поджог танка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Херсонской области осудили мужчину за поджог танка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 31-летний Валерий Вакуленко, житель Херсонсокй области, в марте 2022 года совершил поджог танка Т-72Б1. Его действия привели к детонации боекомплекта и полному уничтожению бронированной машины.

Сотрудники ФСБ выявили его и задержали.

Херсонский областной суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей.

