Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 29 апреля 2026Силовые структуры

Тело приехавшего спустя 20 лет в гости россиянина нашли в гараже его брата-убийцы

В Нижегородской области мужчина убил брата, приехавшего к нему спустя 20 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Нижегородской области местный житель расправился со своим двоюродным братом, который приехал к нему в гости спустя 20 лет разлуки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Фигурант — житель Балахны. Его 40-летний брат решил повидаться и приехал к нему. Мужчины устроили застолье и в какой-то момент поссорились. В результате хозяин дома схватил металлический лом и забил родственника насмерть. Потом вынес его в гараж. Пострадавшего обнаружили только спустя месяц после произошедшего.

Напавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омской области осудили мужчину за расправу над братом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok