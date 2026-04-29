11:46, 29 апреля 2026Экономика

Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Mark Makela / Reuters

Вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев удивился ценам на яблоки на Чукотке. Этот вопрос он поднял на совещании по социально-экономическому развитию округа, передает РИА Новости.

Во время осмотра объектов региона вице-премьер заглянул в торговую точку, где обнаружил яблоки по тысяче рублей за один килограмм. Стоимость штучного фрукта обошлась таким образом в 300 рублей, что Трутнев назвал ценой, «производящей впечатление».

Полпред напомнил Минвостокразвития о недавно принятом законе о северном завозе, который должен был сделать логистику дешевле. «Вы обещали, что завоз что-то удешевит», — обратил внимание он. Если ценник стал таким уже после снижения, то действия, предпринимаемые в этом направлении, дают явно не тот результат, дал понять Трутнев.

Ранее сообщалось, что в стране подешевели свежие огурцы. По данным сервиса мониторинга «Ценозавр», в марте стоимость данного овоща в торговых центрах снизилась на 3,1 процента по стране. Средняя стоимость килограмма огурцов составила 285 рублей — таким ценник был без учета скидок.

