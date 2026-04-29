20:04, 29 апреля 2026Авто

Центр Москвы перекрыли для автомобилей

В Москве закрыли движение по Варварке, Ильинке и Котельнической набережной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Ряд дорог в центре Москвы вечером в среду, 29 апреля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале Дептранса.

По информации ведомства, речь идет об улицах Варварка, Ильинка, Болотная и Садовническая, а также Устьинской, Раушской, Софийской, Болотной, Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Подгорской набережных. Помимо этого, ограничения коснулись Большого Москворецкого моста и Китайгородского проезда.

Ранее в этот же день московские автомобилисты не могли проехать по Боровицкой площади и Садовой-Спасской улице.

Накануне стало известно, что 29 апреля, а также 4 и 9 мая в Москве временно ограничат движение по нескольким улицам и набережным в центре города из-за мероприятий, связанных с проведением парада Победы.

