Центр Москвы перекрыли для автомобилей

В Москве закрыли движение по Варварке, Ильинке и Котельнической набережной

Ряд дорог в центре Москвы вечером в среду, 29 апреля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале Дептранса.

По информации ведомства, речь идет об улицах Варварка, Ильинка, Болотная и Садовническая, а также Устьинской, Раушской, Софийской, Болотной, Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Подгорской набережных. Помимо этого, ограничения коснулись Большого Москворецкого моста и Китайгородского проезда.

Ранее в этот же день московские автомобилисты не могли проехать по Боровицкой площади и Садовой-Спасской улице.

Накануне стало известно, что 29 апреля, а также 4 и 9 мая в Москве временно ограничат движение по нескольким улицам и набережным в центре города из-за мероприятий, связанных с проведением парада Победы.