17:51, 29 апреля 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве закрыли движение по Боровицкой площади и Садовой-Спасской улице
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 29 апреля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса.

Речь идет о Садовой-Спасской улице и Боровицкой площади. Помимо этого, нельзя будет проехать по Тверской улице в районе дома 3.

Автомобилистов призвали к внимательности при планировании маршрута.

Накануне стало известно, что 29 апреля, а также 4 и 9 мая в Москве временно ограничат движение по нескольким улицам и набережным в центре города. Так, в вышеуказанные дни перекроют Гончарную, Софийскую, Раушскую, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую набережные, Старую и Болотную площади, а также Ветошный и Фалеевский переулки.

