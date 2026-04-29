18:08, 29 апреля 2026Путешествия

Турист ломился в чужие номера и угодил в психиатрическую больницу в Таиланде

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Турист ломился в чужие номера и угодил в психиатрическую больницу на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал THAI.PRO.

Уточняется, что он приехал на отдых в Патонг с коллегой. Через несколько дней отдыхающий начал ломиться в чужие бунгало и чуть не затопил территорию отеля. Тогда его задержала полиция, но быстро отпустила.

Через пару дней мужчина залез в чужое жилье уже в другом районе. Сообщалось, что он испытывал галлюцинации. Тогда полиция забрала его и направила в частную клинику, а затем — в психиатрическую больницу. Он находится там по сей день, диагноз не называют, но говорят, что его состояние тяжелое.

Его родные заявили, что раньше не видели подобных проблем. Кроме того, их родственник не страдал ни от каких зависимостей. По их мнению, он мог принять какой-нибудь препарат. Сообщается, что пока неизвестно, когда турист вернется домой. Рассматривается его эвакуация с медицинским сопровождением.

Ранее два туриста с пистолетом и молотком ограбили ювелирный салон Таиланда из-за девушек. Они вынесли 30-40 золотых колец общей стоимостью от 300 тысяч до 400 тысяч бат (от 690,1 тысячи до 919,8 тысячи рублей).

