Два туриста с пистолетом и молотком ограбили ювелирный салон Таиланда из-за девушек

Два туриста ограбили ювелирный салон в Таиланде, чтобы оплатить нужды девушек

Два туриста из Китая ворвались с пистолетом и молотком в ювелирный салон в Таиланде и ограбили его из-за девушек. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, «дерзкое» ограбление произошло в районе Дан Квиан округа Чок Чай 27 апреля. Мужчины в масках, черных рубашках и шортах угрожали пистолетом 74-летнему владельцу магазина, затем разбили молотком витрины и забрали 30-40 золотых колец общей стоимостью от 300 тысяч до 400 тысяч бат (от 690,1 тысячи до 919,8 тысячи рублей).

После того как злоумышленники скрылись на автомобиле, хозяин точки преследовал их на мотоцикле, но остановился. Полицейские быстро вычислили граждан КНР по уликам: они обнаружили возле моста в районе Лам Мун окурки китайских сигарет и пакеты из круглосуточного магазина. Китайцев, в возрасте 27 и 18 лет, арестовали в Бангкоке. Путешественники признали вину. Выяснилось, что у них закончились деньги. Тогда мужчины придумали план ограбления, чтобы помочь оплатить нужды своих тайских подруг.

