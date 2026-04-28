18:16, 28 апреля 2026

Два туриста с пистолетом и молотком ограбили ювелирный салон Таиланда из-за девушек

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Varuth Pongsapipatt / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Два туриста из Китая ворвались с пистолетом и молотком в ювелирный салон в Таиланде и ограбили его из-за девушек. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, «дерзкое» ограбление произошло в районе Дан Квиан округа Чок Чай 27 апреля. Мужчины в масках, черных рубашках и шортах угрожали пистолетом 74-летнему владельцу магазина, затем разбили молотком витрины и забрали 30-40 золотых колец общей стоимостью от 300 тысяч до 400 тысяч бат (от 690,1 тысячи до 919,8 тысячи рублей).

После того как злоумышленники скрылись на автомобиле, хозяин точки преследовал их на мотоцикле, но остановился. Полицейские быстро вычислили граждан КНР по уликам: они обнаружили возле моста в районе Лам Мун окурки китайских сигарет и пакеты из круглосуточного магазина. Китайцев, в возрасте 27 и 18 лет, арестовали в Бангкоке. Путешественники признали вину. Выяснилось, что у них закончились деньги. Тогда мужчины придумали план ограбления, чтобы помочь оплатить нужды своих тайских подруг.

Ранее россиянина задержали за мошенничество в Таиланде прямо в постели. Следствие полагает, что 41-летний Антон Курченко связан как минимум с 16 делами о махинациях с ущербом на сумму не менее 795 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей).

