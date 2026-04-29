Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:52, 29 апреля 2026

У бывшего замминистра транспорта взыскали свыше шести миллиардов рублей

У бывшего замминистра транспорта Семенова взыскали свыше шести миллиардов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генрокуратуры России о взыскании в пользу государства имущества на сумму более шести миллиардов рублей. Речь идет об активах, которые принадлежат бывшему заместителю министра транспорта Алексею Семенову и связанным с ним лицам, пишет ТАСС.

«Из искового заявления следовало, что Семенов приобрел коррупционным путем имущество на сумму свыше шести миллиардов рублей», — говорится в заявлении.

Суд постановил обратить в доход государства доли в уставных капиталах компаний, ценные бумаги, а также объекты недвижимости в Москве, Сочи, Анапе, Московской области и Крыму, включая земельные участки и капитальные строения в Московской области.

Кроме того, в доход государства переданы автомобили премиум-класса, моторная яхта, мотоцикл Harley-Davidson, а также ювелирные изделия и часы люксовых брендов.

Ранее проверка установила, что Семенов вместе с бывшим руководством ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным зарабатывал на коррупционной схеме по освоению бюджетных средств. Они вели бизнес в области информационных технологий, который с целью сокрытия незаконных доходов оформили на родственников и приближенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok