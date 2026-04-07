Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

Экс-замглавы Минтранса РФ Семенов купил яхту и украшения Van Cleef и Tiffany

Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов оказался обладателем ювелирных украшений и наручных часов элитных брендов, общая стоимость которых оценивается в 44,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

После увольнения с госслужбы он купил три пары серег Jacob & Co и Van Cleef & Arpels, два колье Jewelry Repairs & More и Jacob & Co, браслет Tiffany и девять наручных часов. Эти ценности хранились в квартире бывшей супруги Семенова. Также он приобрел яхту за семь миллионов рублей, но оформил на брата.

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество Семенова и связанных с ним граждан общей стоимостью 6 миллиардов рублей.

Проверка установила, что Семенов вместе с бывшим руководством ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным зарабатывал на коррупционной схеме по освоению бюджетных средств. Они вели бизнес в области информационных технологий, который с целью сокрытия незаконных доходов оформили на родственников и приближенных.

На деньги от государственных заказов экс-замглавы Минтранса и его партнеры построили загородные дома, приобрели квартиры и апартаменты в России и Франции. Также в их собственности обнаружили автомобили премиальных марок, яхту, ценные бумаги, элитные часы и ювелирные изделия. Иск о конфискации этого имущества подан в Никулинский суд Москвы.