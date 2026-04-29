В Чувашии участник СВО из Марокко получил российский паспорт

Участник специальной военно операции (СВО) из Марокко получил российское гражданство. Паспорт ему вручили в Чувашии, сообщили в МВД по российскому региону.

По данным ведомства, 38-летний мужчина заключил контракт с Министерством обороны летом 2024 года и ушел на фронт.

Сообщается, что во время краткосрочного отпуска он принял присягу гражданина Российской Федерации и получил новый паспорт.

«В отношении него был применен особый порядок приобретения российского гражданства», — пояснили в МВД.

