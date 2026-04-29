16:19, 29 апреля 2026Россия

В Чувашии участник СВО из Марокко получил российский паспорт
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Участник специальной военно операции (СВО) из Марокко получил российское гражданство. Паспорт ему вручили в Чувашии, сообщили в МВД по российскому региону.

По данным ведомства, 38-летний мужчина заключил контракт с Министерством обороны летом 2024 года и ушел на фронт.

Сообщается, что во время краткосрочного отпуска он принял присягу гражданина Российской Федерации и получил новый паспорт.

«В отношении него был применен особый порядок приобретения российского гражданства», — пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что гражданин США сделал на лице тату с буквой Z, ушел на СВО и получил российский паспорт. До переезда в Россию мужчина 20 лет проработал барбером в Лос-Анджелесе и с мастер-классами объездил полсотни стран.

