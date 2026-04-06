Гражданин США сделал на лице тату с буквой Z, ушел на СВО и получил российский паспорт

РИА Новости: 43-летний гражданин США ушел на СВО и получил российский паспорт

43-летний гражданин США Грегори Рассел ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и получил российский паспорт. Его историю публикует РИА Новости.

На второй день СВО он сделал на подбородке татуировку с буквой Z и уже всерьез задумался о том, чтобы примкнуть к российским войскам. Однако в 2022 году он получил отказ в продлении вида на жительство и только в 2024-м смог оформить нужные бумаги и получить политическое убежище.

Первые полгода он провел на базе, так как не имел боевого опыта. После первого контракта Рассел сразу подписал второй, и только тогда ему разрешили выходы на передовую. Он работал водителем и занимался подвозом топлива, боекомплекта и продуктов российским военным.

В марте 2026 года Рассел получил российское гражданство. По данным агентства, до переезда в Россию мужчина 20 лет проработал барбером в Лос-Анджелесе и с мастер-классами объездил полсотни стран. В 2014 году он принял приглашение впервые посетить Москву. А в 2017-м переехал в российскую столицу, открыл бизнес, получил вид на жительство и внимательно следил за событиями в Донбассе, в частности, собирал и отправлял гуманитарную помощь ополченцам и мирным жителям.

«Если бы я мог отмотать назад, то пошел бы служить еще тогда, в 2014-м. Но в тот момент я был немного наивным и не понимал, найдется ли мне место в ополчении. Ведь ни боевого, ни вообще какого-либо армейского опыта нет», — вспомнил Рассел.

Ранее сообщалось, как россиянин бросил работу в США ради отправки в зону проведения специальной военной операции на Украине. Вернувшись в Россию, он отучился на военную специальность в сфере управления беспилотными системами.