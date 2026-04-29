11:50, 29 апреля 2026Силовые структуры

Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

МВД раскрыло в Сургуте масштабную схему хищения выплат из бюджета на ₽1 млрд
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Криминальный бизнес на повышенных выплатах в условиях Крайнего Севера выявили сотрудники МВД России. Преступная группировка из 10 человек фиктивно регистрировала в Сургуте жителей Северного Кавказа. В масштабной схеме участвовали более 6,5 тысячи граждан. Ущерб бюджету оценивается в один миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видны силовики, проводящие обыск в квартирах подозреваемых. Изъяты документы, наличные, а также многочисленные украшения Cartier и Miuz.

По данным МВД, криминальная схема работала с августа 2024 года. Члены группировки за вознаграждение незаконно регистрировали жителей Северо-Кавказского федерального округа на территории регионов, относящихся к Крайнему Северу: ХМАО — Югра, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Камчатский край.

Четыре жителя Северного Кавказа размещали объявления в мессенджерах и соцсетях с предложением фиктивной регистрации, оформляли необходимый пакет документов для МФЦ, а затем отправляли в Сургут. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Коми задержали граждан за аферу с жилищными сертификатами для переселенцев.

    Последние новости

    «Черный дождь». ВСУ атаковали регион России в двух тысячах километрах от границы. Местные жители показали необычные последствия

    В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

    Бросивший жену по телефону российский певец объявил о помолвке

    Раскрыта судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро

    Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

    В российском городе пошел «черный дождь» после атаки БПЛА

    Окружение Трампа рассказало о его режиме мероприятий после покушения

    Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

    Назван самый популярный месяц для ремонта машин у россиян

    Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы

    Все новости
