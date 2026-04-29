Профессор Янаги: Миторубин замедляет возрастное ухудшение работы сердца

Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца и даже частично его восстанавливать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора факультета естественных наук университета Гакусюин Сигэру Янаги.

Янаги вместе с коллегами изучал влияние миторубина, получаемого на основе природного вещества берберина, на клетки мышей. В результате чего выяснилось, что он значительно улучшает работу митохондрий, которые отвечают за выработку энергии в организме.

«Митохондрии выполняют роль своего рода "электростанций" клетки, однако с возрастом их количество уменьшается, а функция ослабевает», — пояснил ученый.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что миторубин повышает экспрессию молекул MITOL, представляющих собой «систему контроля качества митохондрий», уровень которых с возрастом снижается. Соответственно, миторубин также усиливает способность митохондрий производить энергию.

«Кроме того, увеличивается и их [митохондрий] количество. Таким образом, в рамках модели на животных показана возможность замедления возрастного снижения функции сердца или ее улучшения», — добавил Янаги.

Однако результаты пока были получены только в рамках экспериментов на животных, поэтому требуется дальнейшая проверка, будет ли такой же эффект у человека.

В завершении ученый подчеркнул, что снижение работы митохондрий является основой многих возрастных заболеваний, а успешные результаты исследования могут привести к разработке новых терапевтических стратегий.

