13:49, 29 апреля 2026Мир

Усилия США по сдерживанию ядерной программы КНДР провалились

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Стратегия Вашингтона по сдерживанию ядерных амбиций Пхеньяна практически провалилась. Северная Корея больше не является «государством-изгоем» с символическим арсеналом, а превратилась в полноценного члена ядерного клуба, способного не только угрожать, но и, возможно, вести такую войну, сообщает Bloomberg.

«У них больше опыта в управлении ядерными силами, они уверены в своих ракетах, — заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда. — Теперь это гораздо менее пугливый ядерный противник, чем несколько лет назад». По оценкам экспертов, Северная Корея может располагать арсеналом до 24 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а производство новых продолжается.

Американская система противоракетной обороны (ПРО) на Аляске и в Калифорнии, включающая 44 перехватчика, изначально создавалась под гораздо меньшую угрозу и может быть легко истощена даже при атаке половиной арсенала КНДР. Производство ядерных материалов в стране растет быстрее, чем в Индии.

Отмечается, что удары США по Ирану и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуры лишь укрепили главу КНДР Ким Чен Ына во мнении, что его ставка на ядерный арсенал была правильной. Как заявил бывший переговорщик Южной Кореи Чун Юнву, режим в безопасности ровно до тех пор, пока способен нанести «неприемлемый ущерб» Вашингтону и его союзникам.

Стремительно расширяющийся арсенал Северной Кореи ставит ее в более сильное геополитическое положение, чем когда-либо в ее истории.

В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва заявил, что его страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Политик подчеркнул, что правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый.

По его словам, власти КНДР намерены это делать, «чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия».

