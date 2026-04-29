В Германии призвали не начинать войну с Россией

Дагделен: «Зеленые» в Бундестаге открыто призывают к войне с Россией

Призыв немецкой партии «Зеленых» использовать военно-морские силы против российских торговых судов может привести к прямому военному конфликту с Россией. С таким предупреждением выступила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.

«Их новый запрос в Бундестаге требует, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские нефтяные танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО... Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну», — сказано в публикации.

При этом она указала, что те же «Зеленые» открыто поддерживают поставки оружия в Израиль. «Эта моральная распущенность и эта русофобия "Зеленых" опасны для общества!» — заключила она

Ранее Дагделен раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца выделить дополнительные деньги Украине.