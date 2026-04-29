В Кремле после разговора Путина с Трампом назвали сценарий окончания конфликта на Украине

Ушаков: Для окончания конфликта Зеленский должен принять выдвинутые предложения

Для окончания конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять выдвинутые ранее предложения по урегулированию. Сценарий окончания конфликта после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения», — заявил чиновник.

Он также напомнил, что отвергаемые Киевом предложения по урегулированию выдвигались как Россией, так и США.

Ранее стало известно, что в ходе разговора Трампа с Путиным лидер США заявил, что сделка для урегулирования конфликта на Украине уже близка. По словам Ушакова, американский лидер указал на важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность этому содействовать.