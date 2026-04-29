Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 29 апреля 2026

В Кремле после разговора Путина с Трампом назвали сценарий окончания конфликта на Украине

Ушаков: Для окончания конфликта Зеленский должен принять выдвинутые предложения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для окончания конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять выдвинутые ранее предложения по урегулированию. Сценарий окончания конфликта после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения», — заявил чиновник.

Он также напомнил, что отвергаемые Киевом предложения по урегулированию выдвигались как Россией, так и США.

Ранее стало известно, что в ходе разговора Трампа с Путиным лидер США заявил, что сделка для урегулирования конфликта на Украине уже близка. По словам Ушакова, американский лидер указал на важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность этому содействовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok