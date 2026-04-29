13:02, 29 апреля 2026Мир

В Кремле сделали заявление о международном телефонном разговоре Путина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин 29 апреля может провести международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что будет информировать о ситуации. Он также отметил, что сегодня президент России работает из Кремля.

Ранее высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине. По словам источников, на данный момент Иран стал главным фокусом для американской администрации.

