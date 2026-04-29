12:17, 29 апреля 2026Россия

В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Зеленоградском округе Москвы 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора. О смерти ребенка сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, мальчик прыгнул на уборочный транспорт, когда тот находился в движении.

В свою очередь, Mash уточнил, что подростков было трое, они зацепились за трактор, решив пошутить. В результате у одного из них соскользнула нога, и он застрял в щетке, получив не совместимые с жизнью травмы.

Ранее в Якутске 16-летнего школьника насмерть придавило в танке на выставке в парке «Россия — моя история». Как стало известно, мальчик задел подпорку ствола, получив из-за этого несовместимую с жизнью травму. По словам судмедэксперта, все произошло мгновенно — и подросток не успел почувствовать боли.

