В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

«112»: В Зеленограде 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

В Зеленоградском округе Москвы 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора. О смерти ребенка сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, мальчик прыгнул на уборочный транспорт, когда тот находился в движении.

В свою очередь, Mash уточнил, что подростков было трое, они зацепились за трактор, решив пошутить. В результате у одного из них соскользнула нога, и он застрял в щетке, получив не совместимые с жизнью травмы.

