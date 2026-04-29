В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

В Пермском крае проводят замеры воздуха после атаки БПЛА

Роспотребнадзор начал проводить замеры воздуха в жилых районах Пермского края после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Специалисты исследуют воздух и определят степень его безопасности. Управление Роспотребнадзора проводит работу совместно с МЧС.

Об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленному объекту в Пермском крае стало известно утром в среду, 29 апреля. Работников предприятия удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал. После удара небо заволокло черным дымом, позже в Перми прошел черный дождь.