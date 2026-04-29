В российском городе пошел черный дождь после атаки БПЛА

В Перми пошел черный дождь после атаки БПЛА

В Перми прошел черный дождь после пожара в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители некоторых районов поделились кадрами черных пятен, которые остаются на одежде, коже и машинах после дождя.

По словам начальника Пермского Гидрометцентра Павла Смирнова и доктора географических наук Андрея Шихова вероятность, что небо почернело от продуктов горения, высока, потому что «с тех мест, где происходит горение, все тянет в город». «По сути, в небо попадает сажа от нефтепродуктов, сколько ее в воздухе и насколько она вредна, я сказать не решусь, нужно делать замеры», — заявил Шихов.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному объекту в Пермском крае. После удара небо города заволокло черным дымом.