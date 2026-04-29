16:44, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на призыв короля Карла III к единству НАТО в контексте Украины

Сенатор Джабаров: Призыв Карла III к единству НАТО не найдет отклика у Трампа
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matt Mcclain / Reuters

Король Великобритании Карл III не думал о пятой статье НАТО, когда США обратились за помощью к странам альянса в начале операции против Ирана, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул пятую статью альянса.

«Почему-то британский монарх об этой статье не думал, когда американцы обратились за помощью к странам НАТО в ходе начала своей операции против Ирана. Тогда все отказали. Более того, некоторые члены НАТО даже не допустили пролета американских самолетов над своей территорией», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, призыв короля вряд ли найдет отклик у президента США Дональда Трампа, поскольку тот обижен на альянс и понимает, что он нужен только Европе.

«Я думаю, что этот призыв короля вряд ли найдет отклик у Трампа, потому что Трамп очень сильно обижен на НАТО. Он понимает, что эта организация нужна только Европе и будет эффективна только под зонтиком Соединенных Штатов Америки. Вряд ли американцы захотят, как в прежние годы, тратить львиную долю своего бюджета на содержание НАТО и его вооруженных сил», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Трамп вновь заявил о своем разочаровании НАТО. По словам американского лидера, альянс подвел США, не оказав им поддержку в нужный момент.

Сообщалось также, что НАТО намерена отказаться от ежегодных саммитов на высшем уровне на фоне роста напряженности между США и странами Европы.

