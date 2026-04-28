Король Карл III в конгрессе США призвал к единству НАТО в контексте Украины

Король Великобритании Карл III, выступая во вторник, 28 апреля, перед Конгрессом США, призвал к единству стран НАТО в контексте украинского конфликта и напомнил о пятой статье Вашингтонского договора. Об этом сообщает РИА Новости.

Это первое обращение британского монарха к американским законодателям с 1991 года, когда перед Конгрессом выступила королева Елизавета II.

«Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью и Совет Безопасности ООН был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв — как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн… Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира», — заявил король.

Ранее журналист Томас Фази предупредил, что предоставление ЕС кредита Украине плохо обернется для жителей страны. «Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — высказался он. По мнению журналиста, это делается лишь во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса.