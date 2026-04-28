Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 28 апреля 2026

Карл III сделал неожиданное заявление о НАТО и Украине

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Карл III. Фото: POOL New / Reuters

Король Великобритании Карл III, выступая во вторник, 28 апреля, перед Конгрессом США, призвал к единству стран НАТО в контексте украинского конфликта и напомнил о пятой статье Вашингтонского договора. Об этом сообщает РИА Новости.

Это первое обращение британского монарха к американским законодателям с 1991 года, когда перед Конгрессом выступила королева Елизавета II.

«Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью и Совет Безопасности ООН был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв — как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн… Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира», — заявил король.

Ранее журналист Томас Фази предупредил, что предоставление ЕС кредита Украине плохо обернется для жителей страны. «Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — высказался он. По мнению журналиста, это делается лишь во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

    Кот спровоцировал ДТП

    На Западе пришли в ужас из-за решения ЕС по Украине

    Дмитриев дал Швеции важный совет

    Карл III сделал неожиданное заявление о НАТО и Украине

    На Украине анонсировали «тяжелую ночь»

    Путин назвал основную часть экономики России

    В России высказались о повторном поступлении коррупционеров на госслужбу

    В Вене осквернили советское воинское захоронение

    Экс-помощник Кучмы забил тревогу из-за состояния Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok