В России разработали эффективный способ восстановления печени

Молекула микроРНК-200a защищает от повреждений и восстанавливает печень

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других университетов предложили технологию, которая может одновременно защищать печень от повреждений и помогать ей восстанавливаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

В основе разработки — использование микроРНК-200a, небольшой молекулы, которая регулирует работу генов, связанных с воспалением и клеточным стрессом. При заболеваниях печени эти процессы нарушаются. Чтобы доставить молекулу прямо в клетки печени, ученые использовали специальные наночастицы — в десятки тысяч раз меньше толщины человеческого волоса. Они защищают вещество в крови и обеспечивают его постепенное высвобождение внутри клеток.

Эффективность метода проверили в двух моделях. В случае острого повреждения печени, например при передозировке парацетамола, технология снижала разрушение тканей и помогала клеткам быстрее восстанавливаться. При хроническом повреждении — фиброзе — лечение уменьшало накопление рубцовой ткани и улучшало функции печени.

Авторы отмечают, что метод воздействует сразу на несколько ключевых процессов болезни и запускает естественные механизмы восстановления. В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы оценить безопасность и эффективность технологии перед возможным применением у людей.

