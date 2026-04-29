16:23, 29 апреля 2026

В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

Майя Назарова

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону родители пришли за ребенком в детский сад и обнаружили воспитательницу спящей на полу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

У россиянки с супругом совпали рабочие графики. Тогда они решили детей трех и пять лет срочно пристроить в частный садик «Милка», который расположен в ЖК «Вересаево».

Родители заплатили 28 тысяч рублей за два пребывания детей. Суббота прошла без происшествий, а воскресенье закончилось скандалом. Они пришли забирать детей и примерно час не могли попасть в садик. Взрослые пошли на крайние меры и выбили окно. Дочь они обнаружили на грязном белье и с чужой соской во рту.

После разборок выяснилось, что никакой группы выходного дня вообще не существовало. Ее придумали сотрудники, чтобы подзаработать. Присматривать за детьми оставили родственницу заведующей. Произошедшим уже заинтересовались в местной прокуратуре.

Ранее жительница Бийска нашла дочь в детсаду истекающей кровью и обвинила воспитателей в бездействии.

