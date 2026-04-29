02:05, 29 апреля 2026Россия

В российском городе расширили границы зоны ЧС

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Администрация Махачкалы 28 апреля приняла постановление о расширении границ территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после паводков. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале городских властей.

Документом уточнен и обновлен список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС. Постановление вступило в силу со дня подписания.

«Это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией», — отметили в администрации.

В обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 городских улиц, проездов и тупиков.

Ранее Народное собрание Дагестана приняло законопроект о льготах для пострадавших от наводнений.

