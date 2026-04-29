08:50, 29 апреля 2026Мир

В США выпустят паспорта с изображением Трампа

Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: U.S. State Department

Государственный департамент готовит выпуск лимитированной серии паспортов с изображением президента страны Дональда Трампа к 250-летию США. Об этом сообщает Fox News.

Внутри памятного паспорта будет размещено изображение главы Белого дома поверх золотой подписи, а на обложке крупным золотым шрифтом будут указаны название страны и слово «Паспорт». На задней стороне документа предусмотрено изображение американского флага с золотистым ламинатом и числом 250.

Тираж составит 25-30 тысяч экземпляров. Памятные паспорта будут доступны заявителям, оформляющим документы лично в паспортном офисе Вашингтона с 4 июля.

Ранее сообщалось, что на новых бумажных американских долларах впервые появится подпись действующего президента США. Глава Минфина Скотт Бессент назвал эту меру «самым действенным способом признать исторические достижения нашей великой страны и президента».

