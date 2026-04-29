Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 29 апреля 2026Россия

Власти рассказали о мерах по борьбе с ЧС в Туапсе

Губернатор Кондратьев: Еще 300 человек прибудут на борьбу с ЧС в Туапсе
Майя Назарова

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Еще 300 человек прибудут на борьбу с чрезвычайной ситуацией (ЧС) в Туапсе. О таких мерах по борьбе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его комментарий опубликован в Telegram- канале.

По данным властей, волонтеры приедут из шести российских регионов. «Дополнительные силы закрепим за определенными секторами, где необходимо усилить помощь. Учитываем опыт, приобретенный во время ликвидации ЧС в Анапе»», — уточнил Кондратьев.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в курортный город приедет сводная группировка из 40 водолазов, в том числе от министерства и службы «Кубань-СПАС». Сейчас выставлено 9 рядов боновых заграждений на реке Туапсе для сдерживания распространения нефтепродуктов. Позже туда переброшены еще минимум 5 километров бонов, добавил глава ведомства.

Власти Геленджика решили направить на помощь Туапсе делегации в составе спасателей, представителей строительной сферы курорта и отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и чиновников.

До этого президент России Владимир Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе.

Накануне власти Кубани сообщили об атаке на НПЗ в Туапсе — третьей за последние дни. На объекте возник мощный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе. Как в городе устраняют последствия атаки?

    Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

    Желание сохранить 500 долларов стоило россиянину жизни

    В России раскрыли отношение Киева к потерям

    Ученые нашли способ замедлить старение сердца

    В России врача выволокли из кабинета и жестоко избили за одну просьбу

    Власти региона в 1500 километрах от Украины раскрыли детали атаки ВСУ

    Обосновавшийся в Италии лидер могущественного воровского клана арестован в России

    В ЕС оценили замену Орбана

    Сексолог подсказал главные условия для умопомрачительной прелюдии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok