Власти рассказали о мерах по борьбе с ЧС в Туапсе

Губернатор Кондратьев: Еще 300 человек прибудут на борьбу с ЧС в Туапсе

Еще 300 человек прибудут на борьбу с чрезвычайной ситуацией (ЧС) в Туапсе. О таких мерах по борьбе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его комментарий опубликован в Telegram- канале.

По данным властей, волонтеры приедут из шести российских регионов. «Дополнительные силы закрепим за определенными секторами, где необходимо усилить помощь. Учитываем опыт, приобретенный во время ликвидации ЧС в Анапе»», — уточнил Кондратьев.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в курортный город приедет сводная группировка из 40 водолазов, в том числе от министерства и службы «Кубань-СПАС». Сейчас выставлено 9 рядов боновых заграждений на реке Туапсе для сдерживания распространения нефтепродуктов. Позже туда переброшены еще минимум 5 километров бонов, добавил глава ведомства.

Власти Геленджика решили направить на помощь Туапсе делегации в составе спасателей, представителей строительной сферы курорта и отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и чиновников.

До этого президент России Владимир Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе.

Накануне власти Кубани сообщили об атаке на НПЗ в Туапсе — третьей за последние дни. На объекте возник мощный пожар.