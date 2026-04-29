06:08, 29 апреля 2026

Врач назвала способ снизить риск развития деменции

Гериатр Буйнова: Здоровый образ жизни помогает снизить риск развития деменции
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

Последние исследования деменции помогли выявить 14 модифицируемых факторов риска, влияя на которые можно снизить вероятность развития болезни, рассказала врач-гериатр, руководитель гериатрического отделения Медскан Golden Care Елена Буйнова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметила, что такого метода, который бы полностью помогал предотвращать деменцию, не существует. Однако, продолжила она, последние исследования в этой области помогли выявить 14 модифицируемых факторов риска, влияя на которые можно снизить вероятность болезни почти в два раза.

«Среди факторов риска, увеличивающих риск развития деменции, есть недостаток образования, курение, употребление алкоголя, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, социальная изоляция и депрессия, артериальная гипертензия — повышенное давление и увеличенный уровень "плохого" холестерина. Проблемы со слухом и зрением тоже вносят свой вклад: из-за них мозг получает искаженную информацию о происходящем вокруг», — рассказала Буйнова.

По ее словам, повлиять на эти факторы можно: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, избавление от лишнего веса, контроль давления и показателей холестерина, а также отказ от вредных привычек способствуют снижению рисков. Она также призвала не смиряться с ухудшением зрения и слуха, считая их обычными возрастными изменениями, надо подобрать подходящие очки и носить слуховой аппарат.

«Роль социализации также нужно учитывать. Она борется сразу с несколькими факторами риска, помогая справляться как с депрессией, так и с одиночеством, разрушительно влияющими на мозг. Важно помнить, что нагрузка и тренировки нужны не только телу, но и мозгу — именно поэтому стоит осваивать новые навыки, создавая так называемый "когнитивный резерв", например, учить языки, пробовать новые хобби, решать кроссворды или играть в настольные игры», — поделилась врач.

Буйнова подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики болезни считается комплексный подход, направленный на ведение здорового образа жизни. Его польза подтверждена в научных исследованиях — удалось доказать, что развитие деменции можно если не предотвратить, то существенно отсрочить, заключила эксперт.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предупредил он.

