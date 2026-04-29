Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 29 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт новый смартфон Xiaomi

Xiaomi 18 получит двойную камеру 200 мегапикселей и новый флагманский чип
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Корпорация Xiaomi готовит смартфон, который будет иметь большой аккумулятор и тонкий корпус. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По данным специалиста, китайская корпорация представит серию флагманских телефонов, которые могут выйти уже осенью в Китае, позже — по всему миру. В линейку войдут несколько смартфонов. Ключевой особенностью устройств инсайдер назвал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и двойную камеру с объективами разрешением 200 мегапикселей каждый.

Также аппараты линейки Xiaomi 18 будут иметь OLED-экран с ультратонкими рамками размером не меньше 6,3 дюйма. Все девайсы получат аккумулятор емкостью не менее 7000 миллиампер-часов и ускоренную зарядку.

Журналисты GizmoChina рассказали, что в серию смартфонов войдут Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. При этом обычно китайский IT-гигант выпускает свои флагманские продукты в конце года, однако в этот раз их анонс может состояться в сентябре.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что iPhone 17 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире в конце 2025-го. В топ-10 также попали устройства Samsung и Xiaomi.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok