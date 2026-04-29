Захарова пошутила про слова Трампа о жизни в Букингемском дворце

Захарова: В Гренландии выдохнули после слов Трампа о жизни в Букингемском дворце

Жители Гренландии выдохнули с облегчением после слов президента США Дональда Трампа о его мечтах о жизни в Букингемском дворце, резиденции королей Великобритании. Так высказывание американского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

«Мне кажется, сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло», — пошутила пресс-секретарь МИД.

По словам дипломата, многие пытаются искать в шутливых заявлениях Трампа реальные политические смыслы и намерения.

28 апреля Дональд Трамп заявил в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Высказывание было сделано в ответ на утверждения о возможном родстве американского лидера с британским королем. Также глава Белого дома несколько раз пошутил над Карлом III и назвал Соединенное королевство маленьким государством.