09:10, 29 апреля 2026Мир

Захарова пошутила про слова Трампа о жизни в Букингемском дворце

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Жители Гренландии выдохнули с облегчением после слов президента США Дональда Трампа о его мечтах о жизни в Букингемском дворце, резиденции королей Великобритании. Так высказывание американского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

«Мне кажется, сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло», — пошутила пресс-секретарь МИД.

По словам дипломата, многие пытаются искать в шутливых заявлениях Трампа реальные политические смыслы и намерения.

28 апреля Дональд Трамп заявил в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Высказывание было сделано в ответ на утверждения о возможном родстве американского лидера с британским королем. Также глава Белого дома несколько раз пошутил над Карлом III и назвал Соединенное королевство маленьким государством.

