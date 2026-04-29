01:01, 29 апреля 2026Бывший СССР

Захарова: Спонсоры Зеленского делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost высказалась о лицах, спонсирующих президента Украины Владимира Зеленского.

«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и Евросоюза, делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и не допустить его скорого завершения», — подчеркнула она.

Ранее издание Al Mayadeen написало, что украинский лидер всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров. В частности, Зеленский лжет о несуществующих победах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые якобы могут стать переломным моментом в конфликте, а также скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.

    Последние новости

    В ЕС хотят создать военный альянс с Украиной и Британией. Зачем европейцам такой аналог НАТО и как он поможет Киеву?

    Самая красивая теннисистка Канады восхитила снимками в бикини

    Зеленского заподозрили в перевозке VIP-бортом секретного груза двум странам

    Захарова раскрыла позицию России по урегулированию на Украине

    Путин потребовал жестко пресекать провокации перед выборами

    Захарова высказалась о спонсорах Зеленского

    В Еврокомиссии высказались по поводу закупок авиатоплива у России

    Захарова назвала условие мирного урегулирования по Украине

    Более двух месячных норм осадков с начала апреля выпало в Москве

    В Минобороны раскрыли детали парада Победы в Москве

    Все новости
