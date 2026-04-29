Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost высказалась о лицах, спонсирующих президента Украины Владимира Зеленского.
«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и Евросоюза, делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и не допустить его скорого завершения», — подчеркнула она.
Ранее издание Al Mayadeen написало, что украинский лидер всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров. В частности, Зеленский лжет о несуществующих победах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые якобы могут стать переломным моментом в конфликте, а также скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.