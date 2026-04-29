22:12, 29 апреля 2026

Захарова заявила о попытках Запада с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

Захарова: Запад хочет с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости
Марина Совина
Марина Совина
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Запад пытается установить мнимый новый миропорядок и хочет с помощью новейших ИИ-технологий подчинить людей когнитивной зависимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Она назвала нейросети инструментом, который Запад будет использовать для установления нового миропорядка.

«Может быть, она заметна не сразу и не всем, но мне кажется, это одна из самых опасных, всеохватных, необратимых разновидностей этой самой зависимости», — подчеркнула она.

Как указала представитель МИД, большинство экспортных моделей ИИ «изначально воспитаны в западной системе координат».

Ранее Захарова заявила, что Запад призывает к миру на Украине, чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) передышку.

