Захарова заявила о попытках Запада с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

Захарова: Запад хочет с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

Запад пытается установить мнимый новый миропорядок и хочет с помощью новейших ИИ-технологий подчинить людей когнитивной зависимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Она назвала нейросети инструментом, который Запад будет использовать для установления нового миропорядка.

«Может быть, она заметна не сразу и не всем, но мне кажется, это одна из самых опасных, всеохватных, необратимых разновидностей этой самой зависимости», — подчеркнула она.

Как указала представитель МИД, большинство экспортных моделей ИИ «изначально воспитаны в западной системе координат».

