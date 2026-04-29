Зеленский от всех украинцев отблагодарил британского короля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 29 апреля 2026

Зеленский поблагодарил короля Чарльза III за призыв к США помогать Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Великобритании Чарльза III за призыв к американскому Конгрессу продолжить помощь украинцам. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Я благодарю Его Величество короля Чарльза III, королевскую семью, Соединенное Королевство и всех отважных американцев за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины с другой стороны Атлантики», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, подобные обращения крайне нужны «для того, чтобы принести достойный и длительный мир Украине и всей Европе».

«Народ Украины глубоко благодарен за всю поддержку, оказанную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Спасибо», — резюмировал глава государства.

В 2025 году Зеленский рассказал, что Чарльз III помог ему восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok