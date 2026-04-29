08:01, 29 апреля 2026Силовые структуры

Желание расстаться с возлюбленным стоило россиянке жизни

В Красноярске мужчина убил возлюбленную из-за ее желания расстаться
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал 31-летнего местного жителя по подозрению в расправе над возлюбленной, которая хотела с ним расстаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ.

Подозреваемый и потерпевшая встречались с января. Вечером 26 апреля мужчина приехал к возлюбленной, чтобы обсудить перспективы их дальнейших отношений. Тогда женщина заявила о намерении расстаться, что разозлило подозреваемого.

По версии следствия, после этого мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и несколько раз ударил женщину. Затем он скрылся с места преступления, но, осознав содеянное, сообщил в полицию.

Ранее суд заключил под стражу мужчину, который подозревается в жестокой расправе над 26-летней возлюбленной и ее годовалым ребенком в Рязанской области.

