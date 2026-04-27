18:46, 27 апреля 2026Силовые структуры

Жестоко расправившегося с возлюбленной и ее ребенком россиянина поймали

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве рязанки и ее годовалого сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу мужчину, который подозревается в жестокой расправе над 26-летней возлюбленной и ее годовалым ребенком в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

29-летний мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 («Расправа над двумя людьми, в том числе малолетним») УК РФ. По версии следствия, преступление было совершено 23 апреля. Между сожителями возник бытовой конфликт, во время которого мужчина напал на возлюбленную и ее сына с ножом. Ранения для обоих оказались летальными.

Ранее сообщалось, что злоумышленник — житель Пензенской области, у него уже есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С потерпевшей он познакомился в интернете.

