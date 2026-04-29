Женщина решила помогать девственникам и переспала с 500 клиентами

31-летняя жительница Великобритании Саурора Грейс рассказала, как помогает девственникам обрести уверенность в сексе. Ее слова передает The Sun.

Грейс — секс-суррогат. Так называют тех, кто помогает решать проблемы в сексуальной жизни. По словам женщины, среди ее клиентов — люди с инвалидностью, пожилые девственники и мужчины с травмированной психикой.

Женщина призналась, что за свою карьеру переспала с 500 клиентами в возрасте от 21 до 80 лет. Чаще всего люди сами пишут Грейс в социальных сетях. Однако, как вспомнила женщина, несколько раз ее услуги заказывали матери девственников.

Во время сессий Грейс помогает клиентам преодолевать стыд, рассказывает о сексе, показывает различные техники достижения удовольствия и удовлетворяет их фетиши. «Я видела все. От фетиша на гипноз до просьб, связанных с костюмами химзащиты и даже бритьем головы», — рассказала она.

У Грейс есть бойфренд. По словам женщины, он принимает ее и даже иногда помогает ей. «Я горжусь своей работой. Каждый заслуживает пикантной сексуальной жизни», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 52-летняя жительница Лондона Кэли Миллер рассказала о работе секс-терапевтом. В процессе она всегда использует презервативы и требует с клиентов результаты теста на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем).

