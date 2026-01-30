Реклама

08:00, 30 января 2026

Женщина решила помогать девственникам и переспала более чем с 400 мужчинами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

52-летняя жительница Лондона Кэли Миллер рассказала о работе секс-терапевтом. Как пишет Daily Mail, за свою карьеру женщина переспала с более чем 400 мужчинами.

По словам Миллер, раньше она работала массажисткой. Она решила попробовать себя в другой сфере, когда узнала о секс-суррогатах — тех, кто помогает людям решать проблемы в сексуальной жизни.

Первым клиентом Миллер был 60-летний девственник. «Я спросила: "Почему ты здесь? Что привело тебя к этому?" — и не ожидала глубины ответа: "Я не хочу умереть, не зная, что такое любовь"». По словам Миллер, благодаря ей мужчина перестал испытывать стыд во время полового акта и нашел себе секс-партнера.

Тогда женщина и поняла, что это ее предназначение. Она объяснила, что встречается с клиентами в отелях. Им приходится оплачивать не только сеанс секс-терапии, но и проживание и дорогу. Миллер отметила, что в процессе всегда использует презервативы и требует с клиентом результаты теста на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем).

Ранее работница секс-ранчо в американском штате Невада назвала секс с девственниками веселым. Она подсчитала, что лишила девственности по меньшей мере 38 мужчин.

