Женщина спаслась от похитителя при помощи простой уловки

В США 35-летняя женщина спаслась от похитителя благодаря мобильному телефону

В США женщина из Калифорнии спаслась от похитившего ее сожителя при помощи простой уловки. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в четверг, 23 апреля. Рано утром полиция округа Гумбольдт получила множество звонков и сообщений от 35-летней женщины. Она утверждала, что ее похитил 46-летний Тимоти Ричард и собирается причинить ей вред. Звонки поступили с заправки. Вскоре туда прибыл наряд полиции и задержал Ричарда.

Выяснилось, что похититель остановился, чтобы заправиться, а его сожительница отпросилась в туалет. Она сумела взять с собой мобильный телефон, заперлась в кабинке и начала звонить в полицию.

В каких отношениях Ричард состоял с пострадавшей, не сообщается. Известно, что недавно он досрочно освободился из тюрьмы. Теперь его обвиняют в похищении человека, нарушении условий УДО и других преступлениях. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.

Ранее в США мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за то, что он похитил трех молодых женщин и держал одну из них взаперти в своей машине. Пострадавшая провела там почти два месяца.