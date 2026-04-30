09:46, 30 апреля 2026

60-летняя телеведущая раскрыла секрет моложавой внешности

Ведущая Микаэла Страчан заявила, что использует алоэ для сохранения красоты
Алина Гостева
Фото: Dave Benett / WireImage / Getty Images

Живущая в ЮАР известная британская телеведущая, актриса и певица Микаэла Страчан раскрыла секрет моложавой внешности. Материал публикует The Sun.

По словам 60-летней знаменитости, сохранять красоту ей помогают средства с алоэ, которые она использует для очищения и увлажнения кожи. «Я живу в Кейптауне, где алоэ очень популярно. Оно недорогое и натуральное», — отметила звезда и добавила, что также включила в уход органическое масло шиповника.

Кроме того, ведущая занимается пилатесом и тренируется с гантелями. При этом она заявила, что людям следует быть терпимее к старению и учиться принимать свой возраст. «В молодости ты стремишься стать тем, кто нравится и с кем хочется быть рядом. Теперь я думаю: "Если вам не по душе мой характер, то поищите кого-нибудь другого"», — заключила Страчан.

Ранее в апреле 56-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности.

