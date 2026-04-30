Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

Актриса «Дальнобойщиков» и «Реальных пацанов» Наталья Миронова умерла в 55 лет

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики», ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом Лысьвенский театра драмы сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

В учреждении культуры отметили, что поверить в уход Мироновой невозможно, ведь она была сердцем театра. По предварительным данным, причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.

«Наша самая теплая, нежная, любящая и искренняя. Человек, рядом с которым становилось теплее всем — партнерам по сцене, зрителям в зале, тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой», — гласит публикация.

Наталья была известна по ролям в знаковых проектах, среди которых «Лифт уходит по расписанию» и «Батя 2: Дед». Мама артистки, Нина Васильевна, скончалась 12 апреля этого же года. Ее похороны прошли 15 числа.

