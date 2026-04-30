Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:26, 30 апреля 2026Мир

Белоусов заявил об ориентации России на отказ США от ДСНВ

Марина Совина
Фото: Aleksey Belkin / Global Look Press

Россия с учетом отказа США от предложений Москвы по «пост-ДСНВ» будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, РФ будет ориентироваться на общую обстановку в стратегической сфере.

«Будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», — подчеркнул дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщал, что нежелание США продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) связано с желанием включить в соглашение Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok