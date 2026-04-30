Белоусов заявил об ориентации России на отказ США от ДСНВ

Белоусов: Москва будет выстраивать свою линию с учетом отказа США от ДСНВ

Россия с учетом отказа США от предложений Москвы по «пост-ДСНВ» будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, РФ будет ориентироваться на общую обстановку в стратегической сфере.

«Будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», — подчеркнул дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщал, что нежелание США продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) связано с желанием включить в соглашение Китай.