09:51, 30 апреля 2026Культура

Бероев трогательно обратился к 21-летней жене после развода с Алферовой

Актер Егор Бероев поблагодарил жену Анну Панкратову за поддержку
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Актер Егор Бероев обратился к 21-летней супруге Анне Панкратовой во время премьеры фильма «Кукла», ставшего его режиссерским дебютом. Об этом пишет «Пятый канал».

«Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, понимая меня, веря в меня. Спасибо тебе», — заявил Бероев. Артист также отметил талант и профессионализм Анны, исполнившей в картине главную роль.

Ранее Бероев сообщил, что заключил брак с Панкратовой в феврале 2026 года. До этого он более 20 лет был женат на актрисе Ксении Алферовой. Артист заявил, что ушел от супруги в 2022 году, официальный развод был оформлен в 2025-м. У Егора и Ксении есть общая дочь — 18-летняя Евдокия.

